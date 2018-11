Geben Micaela Schäfer (35) und Felix Steiner (33) ihrer Liebe noch eine Chance? Das Sommerhaus der Stars stellte das Verhältnis der beiden auf eine harte Probe. Auf engstem Raum und unter großem Stress lernten sich das Erotikmodel und der Unternehmer von einer ganz neuen – nicht unbedingt positiven – Seite kennen. Kurz nach den Dreharbeiten gaben die zwei dann ihre Trennung bekannt. Doch so ganz endgültig scheint die nicht zu sein. Promiflash gaben die einstigen Turteltauben nun ein Beziehungs-Update.

Sind Mica und Felix wieder zusammen? Zumindest erschienen sie am vergangenen Dienstag gemeinsam bei der Jubiläums-Party der Olivia Jones Bar in Hamburg. Doch gegenüber Promiflash stellte die Nacktschnecke dann klar, ein Liebes-Comeback gibt es nicht – zumindest noch nicht. "Also der Beziehungsstatus ist, um es in Facebook-Sprache auszudrücken: Es ist kompliziert. Wir wissen noch nicht wirklich, ob wir es jetzt zu 100 Prozent versuchen wollen oder nicht", erklärte die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin im Interview.

Da konnte ihr On-Off-Freund ihr nur zustimmen. Felix betonte in der Vergangenheit immer wieder, dass Mica einiges ändern und an sich arbeiten müsse, um ihn zurückzugewinnen. Leider sei bisher keine Verbesserung in dieser Hinsicht eingetreten. "Sie weiß ja, was mir nicht so gefällt. Vielleicht ein bisschen weniger Erotik und Freizügigkeit und dann klappt es auch mit dem richtigen Partner", lautete sein expliziter Wunsch.

MG RTL D Micaela Schäfer und Felix Steiner in Folge drei von "Das Sommerhaus der Stars"

Becher/WENN.com Micaela Schäfer und Felix Steiner auf einer Party in Hamburg

MG RTL D / Bernd-Michael Maurer Felix Steiner und Micaela Schäfer bei "Das Sommerhaus der Stars – Das große Wiedersehen"

