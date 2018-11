Mit seiner Ex-Freundin, dem Teen Mom-Star Kailyn Lowry (26), wurde Javi Marroquin 2013 zum ersten Mal Papa des kleinen Lincoln. Mittlerweile lebt er getrennt von der Mutter seines ersten Kindes. In seiner neuen Flamme Lauren Comeau scheint er jetzt aber die Liebe seines Lebens gefunden zu haben – die beiden haben vor Kurzem verkündet, dass sie Nachwuchs bekommen! Und der Knirps ist jetzt endlich auf der Welt!

Wie Radar Online wissen will, soll der Spross von Javi und Lauren am 15. November das Licht der Welt erblickt haben. Lauren hat einen gesunden Jungen zur Welt gebracht, so das Blatt. Das Geschlecht gaben die werdenden Eltern schon vor der Geburt in einem süßen Video bekannt. Javi, Lauren und Lincoln zerschlugen in dem Clip einen gefüllten Ballon und waren anschließend in eine babyblaue Wolke gehüllt.

Javis Ex Kailyn hat sich zwar noch nicht zu dem neuen Wunder ihres Baby-Daddys geäußert, doch die Geburtsnews auf ihrer Instagram-Story geteilt. Im Vorfeld hatte sich das US-TV-Sternchen aber sehr positiv zur Schwangerschaft geäußert. "Ich wusste es schon. Ich wünsche den beiden nur das Beste", erzählte Kailyn in einem Interview.

Instagram / javim9 Javi Marroquin, "Teen Mom"-Star

Anzeige

Instagram / lauren3elizabeth Javi Marroquin mit Lauren Comeau und seinem Sohn Lincoln (Mitte)

Anzeige

Instagram / kaillowry Kailyn Lowry "Teen Mom"

Anzeige

Glaubt ihr, Javi teilt bald mehr Details seines Sohnes mit der Öffentlichkeit? Ja, klar! Nein, nicht unbedingt Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de