Demi Lovato (26) kann sich über eine Menge Support freuen. Gerade erst meldete sich die Sängerin nach einer längeren Pause bei ihren Followern auf Social Media zurück. Nachdem die "Let It Go"-Interpretin nach einer Drogen-Überdosis im Krankenhaus um ihr Leben kämpfen musste und sich anschließend in eine Entzugsklinik begab, kann sich die 26-Jährige noch immer der Unterstützung ihrer Anhänger sicher sein. Das bewiesen ihre Fans jetzt unter aktuellen Paparazzi-Bildern im Netz!

Das amerikanische Promi-Magazin Just Jared veröffentlichte auf seinem Instagram-Account die neuesten Schnappschüsse der Sängerin, wie sie durch Los Angeles schlenderte. Gekleidet in einer schwarzen Hose, einem weißen T-Shirt und einer locker sitzenden Jeansjacke verlässt der Popstar ein Fitnessstudio. Einige User nahmen die Pics zum Anlass, fiese Kommentare über Demis Gewicht loszuwerden. Doch hatten sie wohl nicht mit den Lovatics gerechnet – den treuen Fans des ehemaligen Disney-Stars. "Gebt ihr einfach eine Pause und wünscht ihr alles Gute. Sie ist am Leben und versucht, ihr Leben wieder in den Griff zu bekommen. Also lasst sie einfach in Ruhe", forderte beispielsweise eine Anhängerin die Hater zu mehr Respekt auf.

Für Demi sicherlich ein großer Trost, denn schon in der Vergangenheit hatte sie massiv damit zu kämpfen, ihren Körper so zu akzeptieren, wie er ist, litt jahrelang an Bulimie. "Meine Essstörung aufzugeben, war die schwierigste Reise meines Lebens, aber ich arbeite jeden Tag auf eine vollkommene Genesung hin, auch wenn ich manchmal scheitere", schrieb Demi damals auf Instagram.

