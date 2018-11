Verona Pooth (50) zeigt Mitgefühl! Im US-Bundesstaat Kalifornien wüten derzeit noch immer verheerende Waldbrände, die Flammen zerstörten bereits die Luxus-Anwesen von Thomas Gottschalk (68), Miley Cyrus (25) oder Gerard Butler (49). Die deutsche Unternehmerin und Ex-Moderatorin Verona ist zwar nicht von dem Inferno bedroht, allerdings hält sie sich zurzeit in der Nähe der Katastrophe, in San Diego, auf. Für Verona Anlass genug, um den Betroffenen ihre Anteilnahme auszusprechen!

In der Vergangenheit kassierte die 50-Jährige im Netz schon so manchen Shitstorm für ihre Fotos. Mit ihren aktuellen Bildern sorgt sie hingegen nun für durchweg positive Kommentare. Wie sie auf Instagram verriet, habe ihr ein Freund erschütternde Fotos von den Waldbränden geschickt, trotzdem könne sie sich das Ausmaß des Feuers nicht vorstellen. "Ich bete für die Menschen vor Ort. Hoffentlich gibt es noch eine Chance für dieses wunderschöne Paradies, das ich so sehr liebe", schrieb die Ehefrau des Ex-Unternehmers Franjo (49) mitfühlend.

Auch Veronas Fans waren offenbar schockiert von dem Flammen-Inferno. "Das ist ja schrecklich, was sich da abspielt – ein Horrorszenario" oder "Ich bin wirklich fassungslos bei diesen Bildern", lauteten zwei Netz-Reaktionen.

ActionPress / PeterTimm / face to face Verona Pooth bei der NDR Talkshow in Hamburg

Getty Images Franjo und Verona Pooth in München

ActionPress / action press Verona Pooth in Berlin

