Iris Abel (50) bekommt für ihre OP-Pläne prominente Unterstützung! Die ehemalige Bauer sucht Frau-Kandidatin hat vor wenigen Tagen angekündigt, sich schon bald einen großen Wunsch erfüllen zu wollen: Die Frau von Landwirt Uwe (48) möchte sich den Magen verkleinern lassen. Auf diese Weise sollen die Kilos purzeln, bis sie ihr Wunschgewicht von unter 70 Kilo erreicht hat. Das TV-Gesicht bekommt seither viel Zuspruch für sein Vorhaben. Auch ihre ehemalige Reality-Kollegin Micaela Schäfer (35) findet Iris' Plan prima!

Kennengelernt haben sich Micaela und Iris im diesjährigen Sommerhaus der Stars. Schon in der RTL-Villa hat die OP-Liebhaberin mit der 50-Jährigen über ihre Unsicherheiten gesprochen und sich für den Eingriff ausgesprochen. Entsprechend begeistert reagierte Mica nun auch im Promiflash-Interview, als sie von Iris' endgültiger Entscheidung erfuhr: "Das ist gut so. Ich glaube, Iris wird mit 20 Kilo weniger besser aussehen und sich auch wohler fühlen." Die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin wünsche Iris allerdings nicht nur viel Erfolg bei der Operation, sondern auch das Verständnis ihres Ehemanns: "Ich hoffe natürlich, dass Uwe die Iris dann auch unterstützt mit der Magenverkleinerung."

Im Sommerhaus hatte sich der TV-Bauer noch eindeutig gegen den Wunsch seiner Liebsten ausgesprochen. Inzwischen scheint der 48-Jährige seine Angst vor medizinischen Eingriffen aber abgelegt zu haben. Schließlich hat er sich vor Kurzem selbst die Zähne komplett erneuern lassen.

Instagram / micaela.schaefer.official Micaela Schäfer in Berlin

Instagram / irisabelofficial Iris Abel, bekannt aus "Bauer sucht Frau"

Instagram / irisabelofficial Uwe und Iris Abel

