Seit rund einem Monat hat man nichts mehr von Cathy Lugner (28) gehört. Das Erotikmodel zog sich wegen einer schweren Krankheit fürs Erste aus der Öffentlichkeit zurück. Als Ihr Ex-Mann Richard Lugner (86) ihren Gesundheitszustand anzweifelte, schaltete die gelernte Krankenschwester sogar einen Anwalt ein. Jetzt bekommen die Fans ihre Cathy zurück: Zumindest in der neuen Show "Promis Privat" ist die Beauty bald wieder im TV zu sehen.

Wie Sat.1 in einer Pressemitteilung bekannt gibt, wird die 28-Jährige neben vielen anderen Stars und Sternchen in einer neuartigen Dokumentation über die Bildschirme flimmern: "Emotional, nah, persönlich: 'Promis Privat' begleitet VIPs wie Daniel Völz, Iris Klein, Melanie Müller oder Jenny Elvers in ihrem Alltag fernab von der glamourösen Promiwelt, bei entscheidenden Wendepunkten und Neuanfängen in ihrem Leben." In dem Format will der Sender das ganz normale Leben der Bekanntheiten mit all ihren Freuden und Sorgen porträtieren. Am 19. November ab 17:30 Uhr läuft die erste Folge der täglichen Sendung.

Jetzt dürfte auch klar sein, von welchen Dreharbeiten die Blondine im Promiflash-Interview beim "Sexy Soccer 2018" im Sommer sprach: "Wir drehen jetzt im Juli. Natürlich darf ich nicht verraten, worum es geht. Aber wir drehen wieder und ich bin sehr, sehr glücklich darüber." Außerdem sei Cathy ganz gespannt, wie das Feedback dazu ausfällt.

SplashNews.com Cathy Lugner beim Shoppen in Berlin

Anzeige

Schürmann, Sascha Daniel Völz beim Finale von "Promi Big Brother"

Anzeige

SplashNews.com Cathy Lugner beim "Sexy Soccer 2018"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de