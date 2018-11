Taylor Swift (28) bricht zu neuen Ufern auf! Mit gerade einmal 14 Jahren startete die Sängerin ihre Karriere und reitet seitdem auf einer absoluten Erfolgswelle: Bei den diesjährigen American Music Awards wurde sie mit vier Preisen ausgezeichnet und knackte mit insgesamt 23 Trophäen sogar den Rekord von Musik-Legende Whitney Houston (✝48). Es könnte beruflich also eigentlich kaum besser laufen. Trotzdem wechselt der Pop-Star nun seine Produktionsfirma.

Auf ihrem Instagram-Account verkündete TayTay am vergangenen Montag, dass sie einen Vertrag bei der Universal Music Group unterschrieben habe und postete dazu ein Foto mit den Chefs Lucian Grange und Monte Lipman. Damit beendet sie nach mehr als 13 gemeinsamen Jahren die Zusammenarbeit mit dem Label Big Machine Records. Die 28-Jährige freut sich riesig über ihr neues Team und das hat auch einen ganz einfachen Grund: Sie hat hart verhandelt und sich traumhafte Konditionen für den Deal gesichert. Sie darf nicht nur die Rechte an ihren Songs behalten, sondern wird auch am Gewinn der Streaming-Dienste beteiligt. "Als Teil meines neuen Vertrags bat ich die Universal Music Group darum, dass ihr Verdienst aus Spotify-Verkäufen auch an die Künstler fließt – ohne Rückerstattung und sie waren einverstanden", erklärte die Beauty.

Faire Bedingungen für Musiker lagen der "Bad Blood"-Interpretin schon immer am Herzen. 2015 rebellierte sie gegen Spotify und Apple Music, indem sie ihnen ihr Erfolgs-Album "1989" nicht zur Verfügung stellte. Sie sei schockiert und enttäuscht, dass die Künstler während der dreimonatigen Probephase keine Gewinnbeteiligung erhalten.

SplashNews.com Taylor Swift bei einem Konzert in Sydney

Instagram / taylorswift Lucian Grange, Taylor Swift und Monte Lipman

Lisa O'Connor / Getty Images Überraschungsgast Taylor Swift bei den Billboard Music Awards 2018

