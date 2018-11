Diese Nachricht überrumpelte am vergangenen Wochenende ganz Deutschland: Jens Büchner (✝49) ist am Samstagabend in einem Krankenhaus auf Mallorca an einer schweren Lungenkrebserkrankung gestorben. Nur kurz zuvor hatte der Kult-Auswanderer noch über Magengeschwüre geklagt. Nicht nur seine Familie, auch viele Weggefährten und Promis erwischte das Ableben des Goodbye Deutschland-Stars eiskalt: Im Promiflash-Interview erinnerte sich Julian F.M. Stoeckel (31) an den Moment, in dem er von Jens Tod erfahren hat!

Als Jens' Management die Nachricht am Samstagabend im Netz verbreitete, befand sich Julian noch in Ägypten, wie er im Gespräch mit Promiflash auf der Künstler gegen Aids Gala in Berlin berichtete. "Es war ganz skurril: Ich habe es auf Facebook gelesen, 15 Minuten nachdem es seine Agentur geschrieben hat. Es war für mich ganz unheimlich, weil ich nie ein großer Fan oder ein Bewunderer war. Aber ich wollte kondolieren und habe dann etwas dazu gepostet, weil es mir wichtig war", erklärte der 31-Jährige.

So wie Julian ging es offenbar vielen berühmten Gesichtern der Branche: Nur wenigen Stunden nach dem tragischen Verscheiden meldeten sich zahlreiche Kollegen, die mit Jens beispielsweise am Dschungelcamp oder Das Sommerhaus der Stars teilgenommen hatten. Für viele, wie auch für seine Frau Danni (40) und seine Kinder, wird der Verlust sicher noch lange unbegreiflich bleiben.

P.Hoffmann/WENN.com Julian F. M. Stoeckel auf der Künstler gegen Aids Gala 2018 in Berlin

Starpress/WENN.com Jens Büchner im Oktober 2018

Instagram / https://www.instagram.com/officialbertwollersheim/ Jens Büchner (links) und Bert Wollersheim (rechts) mit Freunden



