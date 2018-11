Ihr geht es zunehmend besser: Vor vier Monaten schockte Demi Lovato (26) ihre Fans mit einem Drogenrückfall. Die Sängerin ließ sich daraufhin für einige Wochen in eine Entzugsklinik einweisen und tauchte erst einmal unter. Mittlerweile ist die brünette Beauty wieder auf dem Weg der Besserung und zeigt sich immer öfter in der Öffentlichkeit. Erst vor Kurzem wurde Demi mit Freunden beim Sport gesehen!

Am vergangenen Freitag wurde die "Tell Me You Love Me"-Interpretin zusammen mit Freunden nach einer sportlichen Einheit im Gym abgelichtet. Paparazziaufnahmen zeigen eine ziemlich entspannt wirkende Musikerin, in lässigem T-Shirt und weißen Sneaker. Auf den Aufnahmen schaut die 26-Jährige immer wieder grinsend auf ihr Handy und genießt offenbar die Zeit mit ihren Freundinnen.

Erst kürzlich verriet ein Insider gegenüber dem US-Onlineportal HollywoodLife, dass sich Demi derzeit mit aller Kraft auf ihre Gesundheit fokussiere. "Demi trainiert wie verrückt, geht regelmäßig ins Fitnessstudio, verausgabt sich mit einem Personal Trainer und absolviert sogar zwei Work-outs am Tag", berichtete die Quelle.

P&P / MEGA Demi Lovato mit Freunden in Los Angeles

P&P / MEGA Demi Lovato (r) in Los Angeles, November 2018

MEGA Sängerin Demi Lovato in Los Angeles, November 2018

