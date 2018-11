Werden sich die beiden in Indien das Jawort geben? Erst im Juni dieses Jahres machte Sänger Nick Jonas (26) seine Beziehung zu der indischen Schauspielerin Priyanka Chopra (36) öffentlich. Nur wenige Wochen später verkündete das Paar seine Verlobung. Vor der Hochzeit trennte die Turteltauben nun allerdings noch einmal ein ganzer Ozean – die Bollywood-Schönheit musste in ihr Heimatland reisen, während ihr Schatz in den USA zurückblieb. Doch jetzt könnte das Warten auf ihren großen Tag schon bald ein Ende haben: Nach seiner Zukünftigen ist nun auch Nick in Indien angekommen!

Offiziell ist Priyanka beruflich in Neu-Delhi, wo sie derzeit für das Drama "The Sky Is Pink" vor der Kamera steht. Allerdings machen bereits seit einiger Zeit Gerüchte die Runde, wonach das Paar in Indien den Bund der Ehe schließen möchte. Priyanka und Nick haben sich bisher noch nicht zu den Spekulationen geäußert – doch ihre verliebten Blicke nach der romantischen Reunion in der indischen Hauptstadt scheinen Bände zu sprechen: "Willkommen zu Hause, Baby", schrieb die ehemalige Miss World zu einem Schnappschuss auf Instagram, der sie auf der Rückbank eines Wagens eng an ihren Liebsten geschmiegt zeigt.

Auch ihre Fans waren von diesem innigen Anblick ganz begeistert und kamen aus dem Schwärmen gar nicht mehr heraus. "Ihr seid so niedlich zusammen", "Man sieht, dass du glücklich bist" oder "Das ist euer schönstes Pärchenbild überhaupt", lauteten nur drei der zahlreichen positiven Reaktionen auf die Momentaufnahme. Ob das Pärchen seine Liebe tatsächlich in Kürze mit dem Jawort krönen wird? Was meint ihr? Stimmt ab!

Instagram / priyankachopra Priyanka Chopra und Nick Jonas in Indien

Getty Images Nick Jonas und Priyanka Chopra in New York City

ActionPress / Prensa Internacional via ZUMA Priyanka Chopra und Nick Jonas bei den US Open 2018 in New York

