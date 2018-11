Er soll die große Tanz-Tour aufmischen! 2019 dürfen sich die Let's Dance-Fans freuen: Nach der Ausstrahlung des TV-Formats zu Beginn des Jahres soll eine Live-Tour den Höhepunkt dieser Staffel darstellen! Im Herbst sind natürlich nicht nur Moderator Daniel Hartwich (40) und die Juroren Joachim Llambi (54), Jorge Gonzalez (51) und Motsi Mabuse (37) dabei. Gemeinsam mit den Tanzprofis sollen beliebte Ex-Kandidaten in unterschiedlichen deutschen Städten performen. Die Künstler stehen noch nicht fest – doch die Promiflash-Leser haben bereits einen bestimmten Star im Blick, der unbedingt dabei sein soll!

In einer Promiflash-Umfrage (Stand 22.11.2018, 11:24 Uhr, 2.445 Teilnehmer) wählten 32,8 Prozent der User Jimi Blue Ochsenknecht (26) auf Platz 1. Der Schauspieler überzeugte in der vergangenen Staffel mit seinen Dance-Skills – musste aber nach einem Knochenbruch frühzeitig das Handtuch werfen. Auch Sänger Gil Ofarim (36) blieb den Nutzern im Gedächtnis – 24,6 Prozent wollen den Gewinner der zehnten Staffel in der Show sehen! 15 Prozent der Voter waren hingegen von Sarah Lombardis (26) Hüftschwung so überzeugt, dass sie sich die Musikerin bei dem Projekt erträumen. Sportmoderator Ulli Potofski (66), Komikerin Enissa Amani (34) und GZSZ-Darstellerin Manuela Wisbeck (35) konnten hingegen nur wenige Stimmen ergattern.

Bei Rebecca Mirs (26) Performances stockte vielen "Let's Dance"-Fans 2012 der Atem! Mit ihrem damaligen Tanzpartner und jetzigem Ehemann Massimo Sinató (37) legte sie eine Highlight-Performance nach der anderen hin – da sprühten regelrecht die Funken! Die Moderatorin wäre auch jetzt schon bestens für einen Auftritt vorbereitet – denn sie trainiert immer noch voller Freude mit ihrem Schatz!

Oder soll doch lieber Carmen Geiss (53) die Massen begeistern? Die Millionärsgattin legte stets eine gute Show hin und rockte mit Christian Polanc (40) bis ins große Finale von 2014, womit sie vor allem ihre Familie mächtig stolz machte. Wer soll die Bühne 2019 bei der "Let's Dance"-Liveshow erobern? Stimmt in der Umfrage ab!

17,1 Prozent der Befragten wählten keinen der fünf Celebritys. Vielleicht würden sie sich eher über eine Rückkehr von Wayne Carpendale (41) freuen? In der allerersten Staffel überzeugte er nicht nur die Jury, sondern auch das Publikum: Der Neu-Papa räumte mit Profi Isabel Edvardsson (36) den Siegerpokal ab!

Für ordentlich Stimmung könnte auch Faisal Kawusi (27) sorgen! Der Stand-up-Comedian sorgte nicht nur mit seinen coolen Tänzen für Aufsehen. Auch seine witzigen Sprüche, sein Fleiß und seine coole Art machten ihn 2017 zum Zuschauerliebling. Ob er bald wieder mit Oana Nechiti (30) übers Parkett shaken darf?

Ob Marc Terenzi (40) beim Publikum auch so gut ankommen würde? Der Musiker belegte in der fünften Staffel lediglich den vorletzten Platz – doch seither hat sich tanztechnisch einiges bei ihm getan! Der 40-Jährige mit dem gestählten Oberkörper steht nämlich zusammen mit der Manstrip-Truppe SixxPaxx auf der Bühne!

