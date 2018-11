Wie ernst steht es wirklich um die Liebe von Amal (40) und George Clooney (57)? Schon seit Wochen kursieren hartnäckige Gerüchte um eine Krise zwischen den Eheleuten. Immer wieder erscheint der Hollywoodstar ohne seine Herzdame bei öffentlichen Veranstaltungen und privat sollen die beiden kaum mehr ein Wort miteinander wechseln. Jetzt scheint der Haussegen endgültig schief zu hängen – die Eltern von Zwillingen sollen nicht mehr zusammenleben!

Das hat jetzt ein Insider dem National Enquirer verraten. Laut der Quelle soll die Menschenrechtsanwältin aus der gemeinsamen Villa außerhalb von London ausgezogen sein und sich in einer Wohnung in der Stadt eingemietet haben. "Amal hat still und leise ihr großes Anwesen auf dem Land verlassen, um sich selbst etwas Raum zu geben vom Stress der Ehe und des Familienlebens", offenbarte die Quelle. In ihrem Apartment wolle sie in Ruhe über ihre aktuelle Situation nachdenken.

Nach der Geburt ihrer Kids soll das Liebesfeuer der beiden allmählich immer schwächer gelodert haben. George denke, er sei in einer schlechten Ehe gefangen, während Amal sich von ihrem Mann nicht verstanden fühle, so ein Bekannter des Paares gegenüber Life & Style. Wie die beiden ihre Beziehungsprobleme angehen werden, steht noch in den Sternen.

Nicky Nelson/WENN.com George und Amal Clooney in Los Angeles

Anzeige

Getty Images Amal Clooney, Anwältin

Anzeige

Brian To/WENN.com George und Amal Clooney bei einer Gala in Los Angeles

Anzeige

Wünscht ihr euch mehr Updates zum Liebes-Status von Amal und George? Ja, unbedingt! Nein, muss nicht! Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de