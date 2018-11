Seit Juni machen Chris Pratt (39) und Katherine Schwarzenegger (28) kein Geheimnis mehr aus ihrer gegenseitigen Zuneigung: Der Schauspieler und die Tochter der Hollywood-Legende Arnold Schwarzenegger (71) sind ganz offiziell ein Paar – sogar von Verlobung ist schon die Rede. Auch ihre Familien sind längst eingeweiht und scheinen sich über die jeweiligen Klan-Neuzugänge zu freuen: Bei einem Family-Tag machten Chris und Katherine keinen Hehl aus ihren amourösen Gefühlen füreinander!

Am Mittwoch traf sich ein Mix aus Familie Pratt und Schwarzenegger zu einem feierlichen Thanksgiving-Football-Spiel in einem Park in Los Angeles. Chris und Katherine waren selbstverständlich mit von der Partie: Hand in Hand lief das total verliebte Pärchen auf und strahlte mit der kalifornischen Sonne um die Wette. Katherines berühmte Mama Maria Shriver (63) scheint mit der Wahl ihrer Tochter sehr zufrieden zu sein: Auch sie sah sichtlich glücklich aus und versteht sich anscheinend blendend mit ihrem Schwiegersohn in spe.

Dass sich der 39-jährige "Guardians of the Galaxy"-Hottie so richtig wohl mit seiner neun Jahre jüngeren Freundin fühlt, ist vor allem an einem Indiz deutlich zu erkennen: Chris hat seit Kurzem ein Beziehungsbäuchlein! "Sie genießen ihr Frühstück an den meisten Tagen im Bett und verbringen dort auch gerne mal ein ganzes Wochenende mit bestelltem Essen und Champagner", verriet ein Insider neulich Radar Online.

MEGA Chris Pratt, Katherine Schwarzenegger und ihre Familie an Thanksgiving 2018

MEGA Katherine Schwarzenegger, Chris Pratt und Maria Shriver, Thanksgiving 2018

MEGA Katherine Schwarzenegger und Chris Pratt an Thanksgiving 2018

