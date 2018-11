Mike Heiter versüßte seinen Fans den Sommer mit eigener Musik: Der einstige Love Island-Muckimann brachte im September seine allererste Single "Eine Insel" heraus. Sein Rap-Debüt zusammen mit Hip-Hop-Artist Manuellsen (39) kam an – vor allem bei seiner Liebsten Elena Miras (26)! Die ebenfalls ehemalige LI-Kandidatin ist schon jetzt Mikes größter Fan – und stand bei seinem ersten Live-Gig wahrscheinlich in der ersten Reihe!

Die leidenschaftliche Schweizerin platzt fast vor Stolz: "Ich liebe dich", säuselte Elena jetzt auf Instagram und versuchte, ihre Schwärmereien für den Vater ihrer Tochter Aylen in Worte zu fassen. "Ich bin so stolz auf dich, wie du das Ganze gemeistert hast!", schrieb sie weiter zu einem zuckersüßen Schnappschuss, auf dem sich das Pärchen einen romantischen Kuss gibt. Den Abschluss ihres Beitrages widmete sie den Hauptstädtern, die anscheinend zahlreich erschienen sind und den Neu-Musiker bejubelten: "Danke Berlin, ihr seid der Hammer."

In seinem Song rappt Mike ganz verliebt über seine Baby-Mama Elena: "Alles, was sie sagt, klingt wie Melodien, keine andere Frau, denn ich kenn nur sie, sie ist High Class, keine Ghetto-Queen, unsere Liebe brennt, so wie Kerosin." Würdet ihr Mike auch mal gerne auf der Bühne sehen? Stimmt in unserer Umfrage ab!

Instagram / elena_miras Mike Heiter, Aylen und Elenas Miras

Instagram / elena_miras Mike Heiter und Elena Miras

EL CARTEL MUSIC Elena Miras und Mike Heiter auf dem Cover der Single "Eine Insel"

