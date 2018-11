Wechselt Mariah Carey (48) bald das Musikgenre? Eigentlich ist die Diva ja für ihre eingängigen Pop-Songs bekannt, und ihre Hits wie zum Beispiel "Hero" und "We Belong Together" sind echte Ohrwürmer. Doch seit Kurzem scheint Mariah sich auch für Rap zu begeistern. Denn nun enthüllte die 48-Jährige, dass sie zu gerne einen Song mit Cardi B (26) und Lil' Kim (44) aufnehmen würde.

In der amerikanischen Talkshow Watch What Happens Live fragte ein Fan die frisch erschlankte Diva, ob sie sich eine Zusammenarbeit mit Cardi B vorstellen könnte. Mariahs Antwort? "Ich fände es so toll, wenn das passieren würde." Dann erzählt Mariah, auch die Musik der Rapperin Lil' Kim habe es ihr angetan: "Ich hatte gehofft, wir drei könnten zusammenarbeiten, das wäre großartig." Angefragt hat die drei Ladies allerdings noch niemand. Doch Mariah zumindest ist bereit: "Dinge passieren heutzutage sehr schnell, man weiß also nie".

Auf ihrem neuen Album "Caution" gibt es für die Fans zumindest schon mal einen kleinen Vorgeschmack darauf, wie die Mega-Kollaboration klingen könnte. In ihrem Song "A No No" sampelt Mariah Kims Song "Crush On You".

Getty Images Mariah Carey bei einem Event in Los Angeles

Anzeige

Splash News Mariah Carey, Sängerin

Anzeige

Don Emmert / Getty Images Mariah Carey an Neujahr am Times Square in New York 2017

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de