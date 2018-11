Der Stress der vergangenen Wochen und Monate ist ihr nicht anzusehen: Seit geraumer Zeit liefern sich die beiden Hollywoodstars Angelina Jolie (43) und Brad Pitt (54) einen regelrechten Rosenkrieg samt ausuferndem Sorgerechtsstreit. Auf früheren Fotos wirkte die Schauspielerin – vermutlich auch deshalb – mitgenommen und müde. Doch jetzt machte die sechsfache Mama einen ganz anderen Eindruck: Angelina präsentierte sich strahlender denn je den Fotografen!

Vor wenigen Tagen wurde die 43-Jährige dabei abgelichtet, wie sie, gekleidet in einen langen schwarzen Mantel, ein Londoner Kino verließ und dabei pure Eleganz verströmte. Die Paparazziaufnahmen zeigen eine megaentspannte und fröhliche Leinwand-Beauty. In ihrem schicken, gewohnt stilsicheren Outfit wirkte Angelina an diesem Tag schöner denn je und schrieb fleißig Autogramme für die wartenden Fans.

Erst vor wenigen Wochen hatte es Gerüchte gegeben, dass die "Malefecient"-Darstellerin noch ziemlich an ihrem Ex hängen würde. So plauderte ein Insider gegenüber HollywoodLife aus: "Angelina brach in Tränen aus, als sie vor ein paar Tagen eines von Brads alten T-Shirts fand." Glaubt ihr, dem Kinostar geht es jetzt endgültig wieder besser? Stimmt ab!

Splash News Angelina Jolie

Splash News Angelina Jolie in London, November 2018

MEGA Brad Pitt und Angelina Jolie, 2010

