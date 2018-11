Treibt sie einen Keil zwischen die Geschwister? Eigentlich sind William (36) und Harry (34) ein Herz und eine Seele. Bei ihren Hochzeiten unterstützten sich die Prinzen beispielsweise gegenseitig als Trauzeugen. Doch die brüderliche und meist harmonische Beziehung könnte während des vergangenen Weihnachtsfestes ernsthafte Risse bekommen haben. Ein Streit wegen Harrys damaliger Verlobten Meghan (37) soll der Grund für die schlechte Stimmung und mitverantwortlich für deren Umzug sein!

"Harry war der Meinung, dass William sich mit Meghan nicht genug Mühe gegeben hat. Das hat er ihm auch gesagt. Sie haben sich in die Haare bekommen", erklärt Adels-Expertin Katie Nichol gegenüber Vanity Fair. Erst als sich ihr Vater Charles (70) deeskalierend eingemischt und William gebeten habe, sich wegen der 37-Jährigen mehr anzustrengen, beruhigte sich die Situation. Es ist nicht das erste Mal, dass sich das Duo wegen der Ex-Suits-Darstellerin zofft. Doch so schlimm wie aktuell, scheint es bisher noch nicht gewesen zu sein.

Die Beziehung und die Ehe mit der früheren Schauspielerin hätten den 34-Jährigen zu einer anderen Person gemacht. "Vor zwei Jahren war der Gedanke, dass Harry den Kensington Palast verlässt, undenkbar, aber es hat sich viel verändert. Er möchte eine eigenständige Person sein und nicht länger in Williams Schatten stehen", berichtet die Palast-Quelle weiter.

Getty Images Prinz Charles mit seinen Söhnen Prinz William und Prinz Harry

Getty Images Herzogin Meghan, Prinz Harry, Prinz William und Herzogin Kate im Jahr 2018

Dutch Press Photo/WENN.com Prinz Harry und Herzogin Meghan in Sussex

