Da haben sich die Serienmacher mal wieder einiges einfallen lassen! Für die Unter uns-Fans steht in der kommenden Woche ein echtes Highlight an: Die beliebte Vorabend-Daily feiert ihren 24. Geburtstag – und strahlt am 4. Dezember Folge 6000 aus. Und die wird die Zuschauer 30 Minuten lang auf eine wahre Achterbahn der Gefühle mitnehmen: Es wird traurig, dramatisch und natürlich megaspannend.

Seit Wochen fiebern die "Unter uns"-Liebhaber mit Andrea Huber (Astrid Leberti, 42) mit. Nach zwanzig Jahren hat sich die Zweifach-Mama endlich von ihrem Mann und Tyrann Benedikt (Jens Hajek) getrennt. Pünktlich zum Serienjubiläum geht es bei dem Ex-Paar aber noch einmal heiß her: Andrea und Benedikt landen im Bett – ob eine Versöhnung damit kurz bevorsteht? Auch die Story um Jakob (Alexander Milo, 38), Saskia (Antonia Michalsky) und Mark (Sebastian Kolb) neigt sich dem Showdown. Letzterer möchte seine Ex-Flamme unbedingt zurückgewinnen – und plant krankhaft verliebt, seinen Nebenbuhler und Saskias Verlobten skrupellos zu entführen.

Das war aber natürlich noch lange nicht alles. Denn für die Bewohner der Schillerallee heißt es in der Jubiläumsfolge auch Abschied nehmen. Wie RTL jetzt verrät, wird ein beliebter Charakter der Nachbarschaft den Rücken kehren – und das vielleicht sogar für immer!

MG RTL D / Stefan Behrens Astrid Leberti und Jens Hajek als Andrea und Benedict in "Unter uns"

MG RTL D / Dennis Alexander Hundt Jakob (Alexander Milo), Saskia (Antonia Michalsky) in "Unter uns"

MG RTL D / Bernd Jaworek Die "Unter uns"-Stars

