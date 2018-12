Ariana Grande (25) weiß eben, wie man abliefert! Die Sängerin gehört zu den erfolgreichsten und beliebtesten Musikerinnen der heutigen Zeit. So sehnsüchtig wie ihr aktuelles Album "Sweetener" und ihr brandneuer Song "thank you, next" wurde von ihren Fans bisher aber wohl kaum ein Projekt erwartet. Am Freitag war es so weit: Das Musikvideo ihres Trennungssongs wurde endlich veröffentlicht – und brach ganz nebenbei einen Netz-Rekord!

Wie Buzzfeed berichtet, sahen sich mittels der Premieren-Funktion auf YouTube stolze 829.000 User den Clip sofort bei der Veröffentlichung an. Eine so große Live-Zuschauerzahl zur selben Zeit habe es noch nie gegeben. Dieser Weltrekord verblüffte die Gründer der Musikplattform selbst. Auf dem "Team YouTube"-Profil auf Twitter verkündeten sie, dass sich der Ansturm sogar auf die technischen Funktionen ihrer Website ausgewirkt habe: "Das 'thank u, next'- Video war so gut, dass es das Internet zerstört hat (oder zumindest die YouTube-Kommentarfunktion verzögert hat.)"

Dass der Kurzfilm zu Aris Single durch die Decke gehen würde, verwundert allerdings nicht: Immerhin war der Song sofort auf Platz eins der Billboard Hot 100 Charts eingestiegen. Die vorher angekündigten Gastauftritte zahlreicher Promis dürften ebenfalls zu dem Klick-Beben beigetragen haben. Wer würde sich schon gerne Ariana als "Girls Club – Vorsicht Bissig"-Zimtzicke Regina George an der Seite von Hottie Aaron Samuels (Jonathan Bennett) entgehen lassen wollen?

