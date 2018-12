Was einem so alles passieren kann, wenn man zu Gast im Weißen Haus ist! Davon kann auch Mariah Carey (48) ein Lied singen. Die Diva erlebte einen denkwürdigen – und vor allem megapeinlichen – Moment, als sie 2013 zur alljährlichen Weihnachtsbaum-Zeremonie beim damaligen US-Präsidenten Barack Obama (57) eingeladen war. Während die Sängerin mit Barack und Michelle Obama (54) auf der Bühne das Erstrahlen des Baums feierte, erbrach sich ihr Sohn auf das Kleid der Präsidenten-Gattin!

Den blamablen Vorfall enthüllte Mariah jetzt bei Andy Cohen (50) in dessen Show Watch What Happens Live. Sie war als Sängerin für einen Live-Auftritt bei der weihnachtlichen Feier eingeladen und hatte ihre damals zweijährigen Zwillinge Moroccan (7) und Monroe (7) dabei. Michelle Obama hielt auf der Bühne gerade Mariahs kleinen Sohn auf dem Arm, als das Unglück geschah. "Rocky spuckte auf Michelle Obamas Kleid", erzählte die Diva und verriet außerdem: "Es war einer der beschämendsten Momente, die ich je erlebt habe. Die Frau des damaligen US-Präsidenten, die selbst Mutter von zwei Töchtern ist, nahm den Vorfall aber mit Humor. "Sie sagte: 'Dank dir werde ich dieses Kleid wohl nie wieder tragen, Rocky. Vielen Dank.'"

Im Nachhinein erklärt die Geschichte auch, warum Michelle auf kaum einem der Fotos zu sehen ist, die während der Baum-Erleuchtungs-Zeremonie geschossen wurden – sie musste sich dringend umziehen!

Getty Images Mariah Carey im Dezember 2013

Getty Images Barack Obama, Mariah Carey und ihre Tochter Monroe

Getty Images Mariah Carey mit ihrer Tochter Monroe und Barack Obama 2013

