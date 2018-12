Dieses Hochzeitsgeschenk hat es in sich! Kurz nach ihrer Blitzverlobung im vergangenen Juli gaben sich Schauspielerin Priyanka Chopra (36) und Sänger Nick Jonas (26) nun am 1. Dezember bei einer christlichen Zeremonie das Jawort. Doch damit nicht genug: Am Sonntag folgte sogleich die zweite Trauung – dieses Mal nach hinduistischer Tradition. Für die glamourösen Feierlichkeiten sollen keine Kosten und Mühen gescheut worden sein! Auch dieses Präsent für die Braut ist an Extravaganz wohl kaum zu übertreffen: Nicks Mama Denise schenkte Priyanka jetzt superteure Ohrringe!

Laut dem Onlinemagazin Daily Mail überreichte Priyankas Schwiegermutter ihr das luxuriöse Geschenk am Samstag, kurz nach ihrem Gang zum Altar. Schlappe 79.500 US-Dollar sollen die funkelnden Schmuckstücke der französischen Designermarke Van Cleef & Arpels gekostet haben – das macht umgerechnet ganze 69.800 Euro! Die schicken gelbgoldenen Ohrstecker sollen mit 170 feinsten, 6.7 karätigen Steinchen besetzt sein, die wie kleine Schneeflocken angeordnet sind.

Neben Nicks Mutter feierte natürlich auch der Rest der Familie mit den Turteltauben: Darunter Nicks zukünftige Schwägerin und Game of Thrones-Star Sophie Turner (22) und Priyankas Cousine und Brautjungfer Parineeti Chopra, die den Neu-Eheleuten bereits rührende Zeilen im Netz widmete: "Der Job von uns Brautjungfern ist es, sicherzustellen, dass sich die Braut zu jeder Zeit wohlfühlt und glücklich ist. Aber wir mussten uns gar nicht darum sorgen, weil Nick versprochen hat, sich sein ganzes Leben lang darum zu kümmern."

Splash News Nick Jonas und Priyanka Chopra

Alberto E. Rodriguez/Getty Images Nick und Joe Jonas' Mutter Denise

Splash News Sophie Turner und Priyanka Chopra bei der Mehendi-Feier

