Sie fahren die Krallen aus! Kurz vor dem Finale wird es richtig ernst bei Sylvies Dessous Models. Kein Wunder, immerhin kann am Ende nur eine der verbliebenen sechs Kandidatinnen das neue Gesicht von Sylvie Meis' Unterwäsche-Kollektion werden und die 50.000 Euro Siegesprämie einheimsen. Die Stimmung unter den Mädels kocht und der Zickenkrieg ist entfacht: Julia fühlt sich von den anderen ausgegrenzt!

Mit ihrem Ehrgeiz scheint Julia ihrer Konkurrenz ein Dorn im Auge zu sein – behauptet zumindest sie selbst. Immer wieder befürchtet der Blondschopf, Opfer von Lästereien und von Treffen ausgeschlossen zu werden. Bei einem Gespräch schüttete die 21-Jährige Modelmutti Sylvie ihr Herz aus: "Es ist so, dass ich hier ein wenig unterdrückt werde. Ich merke schon, dass die Mädels mich ein wenig ausgrenzen. Ich habe das Gefühl, dass sie hinterlistig sind." Die 40-Jährige war froh, dass sich ihr Schützling mit diesen Problemen an sie gewendet hat.

Wer hätte es anders erwartet: Das Petzen kam zwar bei Sylvie gut an, doch nicht bei Julias Mitstreiterinnen an. "Von uns wurde sie nicht ausgegrenzt. Das ist ihre Wahrnehmung", beschwerte sich nur wenig später Susanna im Interview. Ob Julia es den anderen Girls am Ende zeigt und den Titel holt? Was meint ihr? Stimmt ab!

