Wenn das kein Grund zum Feiern ist! Gestern flimmerte endlich die Unter uns-Jubiläumsfolge über die TV-Bildschirme. Seit mittlerweile 6.000 Episoden begeistert die Daily-Soap mit ihren Geschichten rund um die Familie Weigel. Die gestrige Geburtstagsepisode erinnerte mit vielen kleinen Rückblicken an vergangene Zeiten in der Schillerallee und stellte so eine regelrechte Achterbahnfahrt der Gefühle dar. Aber wie hat den Fans dieses Spektakel gefallen?

Die Zuschauer sind gespaltener Meinung, was das "Unter uns"-Jubiläum angeht. Bei Facebook schilderten sie ihre Eindrücke:"Es war gestern eine tolle Jubiläumssendung. Ich habe mich sehr über den Rückblick gefreut" und "Ich fand’s schön, aber zu kurz", lauten zwei positive Stimmen zur Episode 6.000. Dass die Begeisterung nicht flächendeckend war, zeigen die durchaus kritischen Kommentare einiger Fans: "Also dafür, dass die Rückblicke so groß angekündigt worden waren, waren es echt wenige und ich fand es auch sehr langweilig", "So viel PR für so wenig Ergebnis. Ich bin enttäuscht" und "Unter der Folge 6.000 habe ich mir mehr vorgestellt", finden einige Zuschauer.

Im Vorfeld der Jubiläumsfolge hatten sich die Macher der Sendung etwas Besonderes einfallen lassen: Zu den vielen Rückblicken gehörte unter anderem eine Rückblende zu einer von vielen Serienhochzeiten. Welche Hochzeitsfeier noch mal gezeigt wurde, entschieden die Zuschauer im Rahmen einer Abstimmung. Damit hatte das Publikum zum ersten Mal die Gelegenheit, eine Episode von "Unter uns" mitzugestalten.

Alexander Hundt Der Cast von "Unter uns" am Set der Vorabendserie

MG RTL D / Stefan Behrens Der Cast von "Unter uns" in der Folge 6.000 der Vorabendserie

MG RTL D / Anja Glitsch Sina (Valea Katharina Scalabrino) und Bambi (Benjamin Heinrich) am Set von "Unter uns"

