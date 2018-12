Auf diese Fotos mussten die Fans von Amal (40) und George Clooney (57) lange warten! Im Juni 2017 erblickte der erste Nachwuchs des Hollywood-Paares das Licht der Welt. Zwar schwärmten die frischgebackenen Eltern in Interviews immer wieder von ihren Zwillingen Alexander (1) und Ella (1), vor den neugierigen Fotografen versteckten sie die beiden bisher aber erfolgreich. Doch nun gelang es Paparazzi, die Promimama mit ihren Kids abzulichten – und die Twins sind ganz schön groß geworden!

Als Amal am Donnerstag mit ihren Kindern ein Hotel in New York City verließ, wurde sie von einer Meute Paparazzi überrascht. Doch statt in Panik zu verfallen, blieb die Anwältin ganz ruhig und lief schnurstracks zu ihrer Limousine. Die wenigen Sekunden reichten den Fotojägern aber aus, um zahlreiche Pics von dem Prominachwuchs zu schießen. Auf den Bildern ist deutlich zu erkennen, dass Alexander und Ella in den vergangenen Monaten kräftig gewachsen sind.

Für ihren Nachwuchs scheuen Amal und George keinerlei Kosten. Vor Kurzem wurde bekannt, dass der Schauspieler aktuell auf der Suche nach sieben Kindermädchen ist. Da die Hollywood-Ikone in mehreren Ländern Häuser besitzt, möchte er dafür sorgen, dass seine Twins an jedem Ort gut versorgt sind.

Getty Images George und Amal Clooney bei den Life Achievement Awards 2018

Anzeige

Splash News George Clooney und Amal Alamuddin mit ihren Zwillingen in Venedig

Anzeige

ActionPress / George Rogers / SIPA Amal und George Clooney in Windsor

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de