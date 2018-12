Die Katzbalgerei hat ein Ende! Nachdem monatelang Funkstille zwischen Daniela Katzenberger (32) und Iris Klein (51) geherrscht hatte, haben sich die beiden TV-Stars gerade noch rechtzeitig zum Fest der Liebe versöhnt. Mama Iris wanderte vor einigen Monaten nach Mallorca aus – ganz in die Nähe ihrer Tochter. Die kurze Entfernung erleichterte es den beiden offenbar, wieder aufeinander zuzugehen. Jetzt berichtet Iris, wie es zur Versöhnung mit Daniela kam!

In einem Gespräch mit OK plaudert die 51-Jährige über die Beilegung des Streits mit ihrer Tochter. "Ich habe ihr bei WhatsApp geschrieben, dass ich Sophia (3) sehen will. Als ich auf Mallorca war, bin ich zu ihr gefahren, habe mich auf die Couch gesetzt und bin einfach nicht mehr aufgestanden", verrät die Mutter zweier Kinder. Den ersten Schritt machte also sie! Dass dieser sich gelohnt hat, beweist allein die Tatsache, dass es nicht bei diesem ersten Treffen blieb. In der Folge postete Daniela immer wieder Schnappschüsse auf ihrem Instagram-Account, die sie und Mama Iris bei gemeinsamen Unternehmungen zeigen.

Iris und Daniela werden dieses Jahr sogar das Weihnachtsfest zusammen feiern. "Wir planen, bei Mama zu sein. Und ich hoffe sehr, dass sie mein heißgeliebtes Weihnachtsessen macht", erzählt die Katze in einem Interview. Nur ein Familienmitglied wird den Feierlichkeiten wohl fernbleiben: Jenny Frankhauser (26). Denn zwischen ihr und ihrer Schwester Dani herrscht immer noch dicke Luft!

Instagram / iris_klein_mama_ Iris Klein und Daniela Katzenberger

Anzeige

P.Hoffmann/WENN.com Daniela Katzenberger, Unternehmerin

Anzeige

Instagram / danielakatzenberger Iris Klein und Daniela Katzenberger in einem Café

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de