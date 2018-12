Familienglück pur und zum Zuschauen: Seit gut fünf Jahren sind Annemarie (41) und Wayne Carpendale (41) verheiratet. Ein Liebespaar sind die Moderatorin und der Schauspieler aber schon seit 2009. Und in diesem Jahr, im Wonnemonat Mai, kam ein Söhnchen dazu und macht die Familie nun erst einmal komplett. Jetzt hat Wayne im Netz ein süßes Foto gepostet – die Mama steht vor der Kamera, Vater und Sohn schauen gemeinsam zu.

"VIP-Tribüne bei 'taff'", schreibt der ehemalige "Landarzt"-Schauspieler erklärend zu seinem Instagram-Schnappschuss – und seine Follower sparen nicht mit Lob. "Die beste Zuschauerreihe aller Zeiten", schreibt eine Userin und ein anderer merkt an, Wayne kümmere sich eben um sein Kind und sei ein toller Vater und Ehemann: "Er hält ihr damit den Rücken frei!"

Annemarie und Wayne lassen ihre Fans gern und oft an ihrem stressigen aber beglückenden Alltag mit Baby teilhaben. Ein Geheimnis wird im Hause Carpendale allerdings bestens gehütet: Auf welchen Namen hört "MiniC"? Annemarie wurde in ihren Posts immer wieder mit einer auffälligen Kette gesichtet – vielleicht mit dem Namenszug des Söhnchens? Der Mutmaßung eines Fans, der Spross könnte Jack heißen, erteilte Wayne allerdings schnell eine pointierte Absage: "Endlich ist es raus! Wir haben unseren Sohn fuck genannt. Ihr ahnt nicht, was das für eine Arbeit beim Standesamt war."

Christian Augustin/Getty Images Wayne und Annemarie Carpendale in Hamburg

Anzeige

Instagram / annie_carpendale Moderatorin Annemarie und Schauspieler Wayne Carpendale mit ihrem Sohn

Anzeige

Andreas Rentz/Getty Images Annemarie und Wayne Carpendale bei der Bambi-Verleihung 2018

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de