Findet Jennifer Aniston (49) doch noch ihr Babyglück? Auf Nachwuchs-Fragen reagierte der “Friends”-Star in der Vergangenheit eher genervt. In einem Interview sprach die Schauspielerin, die in Sachen Partnerschaft nie ihr langfristiges Glück fand, nun aber ganz offen über das Thema Kinderkriegen. Dabei überraschte sie mit ihrer Antwort auf die Frage, ob sie sich auch mit fast 50 Jahren noch vorstellen könne, ein Baby zu bekommen.

Ein Kind ist für Jennifer nämlich durchaus noch im Bereich des Möglichen, wie sie erklärt. “Wer weiß, was die Zukunft bezüglich eines Kindes und einer Partnerschaft noch so bringen wird – und wie das Kind ins Spiel kommt oder auch nicht”, so die Schauspielerin zum Magazin Elle. “Und heute, mithilfe von Wissenschaft und Wundern, können wir Dinge zu ganz anderen Zeitpunkten tun, als es früher möglich war.”

Im Februar dieses Jahres klang das noch etwas anders. In einem Interview mit InStyle sprach Jen über den Druck auf Frauen, Mutter zu werden. “Vielleicht ist meine Aufgabe auf diesem Planeten nicht, mich zu vermehren. Vielleicht gibt es andere Dinge, die ich tun muss”, so Jennifer damals.

Getty Images Jennifer Aniston bei der Premiere von "Office Christmas Party"

Getty Images Jennifer Aniston bei dem Hairstylist of the Year Award

Getty Images Jennifer Aniston, Schauspielerin

