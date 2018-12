Thomas (74) Markle Sr. hat genug von den vermeintlichen Lügen über seine Person! Schon seit mehr als einem Jahr ist der ehemalige Lichtdesigner und Vater von Herzogin Meghan (37) wegen seiner skandalösen Interviews über das britische Königshaus in den Schlagzeilen. Nachdem seine Tochter inzwischen den Kontakt zu ihm abgebrochen haben soll, scheint Thomas nun einiges richtigstellen zu wollen – in einem Interview räumte er jetzt mit den angeblichen Gerüchten über ihn auf!

Gerücht: Thomas verkaufte Geschichten über seine Tochter!

An dem derzeit herrschenden Streit zwischen Meghan und Herzogin Kate (36) soll auch der Erzeuger der 37-Jährigen seinen Anteil haben: So plauderte er angeblich aus, dass Meghan ihre Schwägerin zum Weinen brachte und befeuerte so die Medienschlacht.

Das sagt Thomas:

"Ich verkaufe keine Storys. Das haben sich die Leute ausgedacht und meine Tochter und ihr Mann glauben diesen Lügen!", erklärte der dreifache Papa traurig. Er sei zwar nicht perfekt und mache Fehler, die Strafe seines Kindes passe dazu jedoch nicht: "Sogar Mörder werden im Gefängnis von ihren Kindern besucht!", klagte er bei Daily Mail.

Gerücht: Thomas täuschte seine Herzinfarkte nur vor!

Nur kurz vor der Hochzeit von Meghan und ihrem Prinz Harry (34) hatte der Brautvater für großen Wirbel gesorgt: Wegen mehrerer Infarkte sagte er sein Erscheinen bei der Trauungszeremonie ab – und Meghan wurde daraufhin von Prinz Charles (70) zum Altar geführt. Kurz darauf gab es Gemunkel, Thomas habe die Zusammenbrüche nur vorgetäuscht, weil er sich wegen seiner zuvor inszenierten Paparazzi-Bilder geschämt habe.

Das sagt Thomas:

Im Interview mit Daily Mail legte der 74-Jährige den Journalisten einen Stapel privater Medikamenten- und Arztrechnungen sowie Krankenhausbescheinigungen vor, um den Wahrheitsgehalt seiner Herzleiden zu belegen. "Ich hatte zwei Infarkte, die mich beinahe umgebracht haben!", erklärte er dazu.

Gerücht: Meghan und Thomas standen sich nie besonders nahe!

Nachdem der Ex-Mann von Doria Ragland bei der royalen Hochzeit seiner Tochter im Mai nicht erschienen war, lag bei vielen Fans der Suits-Darstellerin die Vermutung nahe, dass das Verhältnis zwischen den beiden nicht besonders gut sei.

Das sagt Thomas:

Dies widerlegte Thomas gegenüber Daily Mail mit Fotos, die Meghan als Kind zeigen. Zudem präsentierte er liebevolle Briefe von seinem Nachwuchs, die das Magazin veröffentlichte. "Meghan und ich standen uns so nahe, wie es bei Tochter und Vater möglich ist. Bis zur Hochzeit mit Harry. Dann ist es auseinandergegangen!", erklärte er.

Gerücht: Thomas verpasste Meghans erste Hochzeit 2011!

Noch bevor Meghan Harry getroffen hatte, war die ehemalige Schauspielerin bereits einmal den Bund der Ehe eingegangen: 2011 hatte sie in einer romantischen Zeremonie auf Jamaika ihren damaligen Liebsten Trevor Engelson (42) am Strand geheiratet. Auf den Bildern der Hochzeit fehlt von ihrem Dad aber jede Spur – was zu der Schlussfolgerung geführt hatte, er sei nicht anwesend gewesen.

Das sagt Thomas:

Ein Bild, das Vater und Tochter kurz vor dem Weg zum Altar zeigt, ist laut dem britischen Newsportal der Beweis für Thomas' Anwesenheit. Thomas zeigte dem Portal zudem sein Flugticket nach Ocho Rios, das er offenbar auch Jahre später noch besaß.

Thorpe/MEGA; James Whatling/MEGA Thomas Markle Sr. und seine Tochter Herzogin Meghan

Owen Humphreys - WPA Pool/Getty Images Herzogin Meghan an der Seite von Prinz Charles an ihrer Hochzeit

SplashNews.com Trevor Engelson und Herzogin Meghan im Oktober 2011

Tim Stewart / Splash News Meghan und Thomas Markle Sr. in jungen Jahren

James Whatling/MEGA, Getty Images Herzogin Meghan und Herzogin Kate



