Sie ist eine Wiederholungstäterin in Sachen Mode! Herzogin Kate (36) absolviert jedes Jahr zahlreiche Termine, bei denen alle Augen auf die Outfits der Dreifachmama gerichtet sind. Zuletzt hatte die Ehefrau von Prinz William (36) mit einem eleganten und knöchellangen Schottenrock begeistert. Bei ihrem jüngsten Auftritt in einem Krankenhaus und in einer Einrichtung für Obdachlose in London überzeugte Kate in einem waldgrünen Pünktchenkleid!

Für ihren Besuch der beiden Institutionen wählte die 36-Jährige ein schmal geschnittenes Kleid des britischen Labels L. K. Bennett, das umgerechnet fast 360 Euro kostet. Neben den weißen Punkten war die am Hals zusammengebundene Schleife der absolute Hingucker. Es war allerdings nicht das erste Mal, dass Kate in einem Polka-Dot-Outfit erwischt wurde: Zuletzt hatte die Herzogin in einem ähnlichen Dress in Blau gestrahlt, und zwar auf einem Familienfoto, das anlässlich des 70. Geburtstages ihres Schwiegervaters Prinz Charles (70) aufgenommen worden war.

Die besondere Farben-Muster-Kombination findet sich noch öfter in Kates Schrank. Nur wenige Stunden nach der Geburt ihres ersten Sohnes Prinz George (5) im Juli 2013 hatte sich Herzogin von Cambridge den vor dem Krankenhaus wartenden Fotografen in einem hellblauen Tupfen-Teil präsentiert. Beim Wimbledon-Turnier im vergangenen Jahr wiederum punktete sie mit einem weißen Kleid mit großen schwarzen Punkten. Welcher Look kommt am besten bei euch an? Stimmt ab!

Getty Images Herzogin Kate im Evelina London Children's Hospital in London

MEGA Prinz Charles mit seinen Söhnen, Schwiegertöchtern, Enkeln und seiner Frau Herzogin Camilla

Getty Images Herzogin Kate, Prinz William und Prinz George vor dem St Mary's Hospital

Getty Images Herzogin Kate in Wimbledon, Juli 2017



