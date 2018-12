Alte Liebe rostet nicht – davon können Prinz Charles (70) und seine jetzige Frau Camilla (71) ein Liedchen singen. Nach der Scheidung von Prinzessin Diana (✝36) ließ der Royal seine alte Beziehung zu seiner Jugendliebe Camilla neu aufleben. Charles Sohn, Prinz Harry (34), ahnte lange Zeit nichts von der Liebelei seines Vaters – blöd nur, wenn die Wahrheit dann unerwartet über den Fernseher ins Wohnzimmer platzt.

Die folgende Szene, über die der britische Express unter Verweis auf die Amazon-Doku "Diana: The Woman Inside" berichtet, wurde über Dianas Freundin Simone Simmons publik. Sie telefonierte damals gerade mit der Prinzessin, die während ihres Telefonats mit ihren Kids nebenbei die Show "The Monarchy Debate" schaute. "Was denkt die Öffentlichkeit? Wird Camilla jemals Königin?", fragte eine Stimme im TV – und der damals zwölfjährige Harry wurde plötzlich ganz hellhörig. "Wer ist Camilla?, platze es aus ihm heraus. "Weißt du das nicht?", gab sein Bruder William wissend zurück. Doch plötzlich wurde das Gespräch jäh unterbrochen. Diana eilte vom Telefon herbei und befahl: "Harry, Zeit ins Bett zu gehen. Na los."

Charles und Camilla kannten sich bereits seit 1970, waren sogar ein Paar. Trotzdem führte der Prinz am 29. Juli 1981 Diana Spencer zum Traualtar. Spätestens Ende der 1980er begann die Ehe zu kriseln, 1992 wurde die Trennung verkündet. Da war Harry acht Jahre alt. Am 31. August 1997 verunglückte Diana tödlich.

Getty Images Prinz Harry im November 2018

Splash News Prinz Charles, Herzogin Camilla, Prinz Harry und Herzogin Meghan am Buckingham Palast in London

VOX; Bob Thomas / Popperfoto / Getty Images Prinz Charles und Prinzessin Diana in ihren Flitterwochen 1981

