Hätte sich Lucas Cordalis (51) etwa auf eifersüchtige Nachrichten von seiner Frau einstellen müssen? Der Gewinner der diesjährigen Global Gladiators-Staffel will sich am Wochenende bei den "ProSieben Wintergames" im verschneiten Sankt Anton am österreichischen Arlberg gegen andere deutsche Promis beweisen. Im Rahmen des Wettkampfs hätte er eigentlich ein Team mit Evelyn Weigert gebildet. Doch wäre die hübsche Moderatorin Lukas' Frau Daniela Katzenberger (32) ein Dorn im Auge gewesen?

Promiflash traf den 51-Jährigen beim Training für die Schnee-Olympiade in Österreich. Auf die Frage nach seiner ursprünglichen Teampartnerin geriet der Papa der kleinen Sophia (3) glatt ins Schwärmen: "Ich war schon sehr, sehr glücklich, dass das bei uns so harmoniert. Sie ist so ein witziger Mensch. Die haut Dinger raus, dass ich echt am Boden liege und nicht mehr kann. Also richtig lustig!" Kocht Dani da nicht vor Eifersucht? "Das ist überhaupt kein Problem. Sie weiß ja, dass ich sie liebe und dass es wirklich nur für diese Veranstaltung ist und da gibt es gar kein Problem!", versicherte Lucas.

Doch selbst in dem unwahrscheinlichen Fall, dass die Katze Evelyn als Konkurrenz sehen könnte, dürfte diese eh nicht an Danis Mann interessiert sein: Im Interview mit Promiflash plauderte das TV-Gesicht 2015 nämlich über ihr Beuteschema – und in das passt Lucas gar nicht: "Braune Augen. Mag ich nicht. Ich war noch nie mit einem Mann zusammen, der braune Augen hat!"

Instagram / lucascordalis Lucas Cordalis bei den "ProSieben Wintergames" in Sankt Anton

ActionPress / Frederic Kern / Future Image Daniela Katzenberger und Lucas Cordalis bei der Remus Lifestyle Night 2018

Getty Images Evelyn Weigert, deutsche Moderatorin

