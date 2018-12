Weihnachten steht vor der Tür und die Stars laufen beim Dekorieren ihrer Villen wieder zu Hochtouren auf. Vor allem der Kardashian-Jenner-Clan rund um Kim (38) und Kourtney (39) lässt es sich auch dieses Jahr nicht nehmen, die Häuser für die Festtage wieder so richtig herauszuputzen. Vor allem Kourtney ist offenbar dem Deko-Rausch verfallen und hat ihr Zuhause bis zur Unkenntlichkeit geschmückt!

Die dreifache Mama tut offenbar alles dafür, dass im sonnigen Kalifornien Weihnachtsstimmung für ihre Kinder aufkommt. In ihrer Instagram-Story teilt die 39-Jährige jetzt einen Vorgeschmack auf ihre weihnachtliche Dekoration. Mit etlichen geschmückten Tannenbäumen, jeder Menge Geschenke und ein paar lebensgroßen Eisbären toppt die älteste Kardashian-Schwester in diesem Jahr einfach alle. Doch ist das zu viel des Guten?

Vor wenigen Tagen präsentierte die Ex von Scott Disick (35) ihren Followern ebenfalls, wie sie es in diesem Jahr mit dem Weihnachtsshopping handhabt. Total relaxt im knappen Leo-Bikini posierte Kourt auf einer Liege am Pool mit einem Laptop auf den Schoß und betitelte den Schnappschuss ziemlich vielsagend mit "Christmas Shopping".

Dave Kotinsky/Getty Images for Sugar Factory American Brasserie Kourtney Kardashian, Reality-Star

Gabriel Olsen/Getty Images Kourtney Kardashian, Influencerin

Instagram / kourtneykardash Kourtney Kardashian mit ihrem Sohn Reign Disick

