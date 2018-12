Endlich lassen Janina Reimann (31) und ihr Freund Coleman die Bombe platzen: In der nächsten Folge von "Die Reimanns - Ein außergewöhnliches Leben" verrät das Paar, welches Geschlecht ihr erstes gemeinsames Baby haben wird. Kult-Auswanderer Konny Reimann (63) ist schon ganz aufgeregt: Mit dem Nachwuchs seiner Tochter werden er und Gattin Manuela (50) bereits zum dritten Mal Großeltern. Dürfen sich die zwei nun auf einen Enkel oder eine Enkelin freuen?

Für die Verkündung suchten sich Janina und ihr Partner einen ganz besonderen Tag aus: Am 50. Geburtstag von Janinas Mutter Manu wollen sie das Baby-Geschlecht bekannt geben – somit wird diese bei ihrer Feier gleich doppelt Grund zur Freude haben. "Also, eine kleine Party zu machen, damit wir auch erfahren, ob es ein Junge oder Mädchen wird, finde ich eine süße Idee", sagte sie im RTL II-Interview. Auch der stolze Papa in spe ist froh, das Geheimnis endlich lüften zu können: "Mir ist es so oft fast rausgerutscht, dass ich mich freue, wenn es endlich raus ist. Alle werden sich freuen", fieberte Coleman der Bekanntgabe entgegen.

Ob bei der Gelegenheit auch gleich der Name des Nachwuchses verkündet wird? "Die Namensfindung ist bei uns ja immer etwas eigenartig", sagt Konny in der kommenden Episode der Sendung und erklärt, wie es zu dem Namen für das erste Enkelkind kam: "Da haben wir auf Dosen geschossen. Beim zweiten Kind haben wir die Palmen entscheiden lassen." Auch die dritte Variante ist total verrückt: Dieses Mal dürfen Familienhund Phoebe und Papagei Erwin einen Mädchen- und einen Jungennamen auswählen. Ob die werdenden Eltern mit der tierischen Entscheidung einverstanden sind? Das seht ihr am Montag, 17. Dezember, um 21:15 Uhr auf RTL II.

RTL II Manuela Reimann und ihre Tochter Janina Reimann bei einem Gespräch

RTL II / Die Reimanns - Ein außergewöhnliches Leben Familie Reimann in einer Folge "Die Reimanns - Ein außergewöhnliches Leben"

RTL II / Die Reimanns - Ein außergewöhnliches Leben Hund Phoebe wählt den Namen des dritten Reimann-Enkelkindes aus

