Kanye West (41) schüttet im Netz regelmäßig sein Herz aus und lässt seine Follower im Minutentakt an seinen Gefühlen und Gedanken teilhaben. Momentan scheint ihn vor allem der Streit mit Rapper-Kollege Drake (32) sehr zu belasten. Der Beef der beiden Musiker droht gerade erneut zu eskalieren. Und genau aus diesem Grund schaltete sich nun auch Kanyes Frau Kim Kardashian (38) ein: Sie wünscht sich, dass ihr Gatte endlich aufhört mit seiner Netz-Tirade.

Wie ein Insider gegenüber People ausplauderte, soll sich die Dreifach-Mama große Sorgen um ihren Partner machen. Immerhin hatte er im Jahr 2016 einen schweren Nervenzusammenbruch und sprach erst vor wenigen Monaten ganz offen über seine bipolare Störung. Anscheinend befürchtet seine Gattin nun, dass sein Zustand sich durch die Online-Fehde verschlimmern könnte. "Es geht ihm offenbar wieder schlechter. Kim will einfach, dass er mit Twitter aufhört", erklärte die anonyme Quelle.

Erst am Freitag hatte Kim ihrem Kanye noch den Rücken gestärkt. Er sei die brillanteste und genialste Person, die sie kenne. Die 38-Jährige hatte sich sogar direkt an seinen Widersacher gewandt: "Drake, bedrohe niemals meinen Mann oder unsere Familie." Doch das soll ihr letztes Wort in dieser Angelegenheit gewesen sein. "Kim will keinen weiteren Kommentar dazu abgeben und riet Kanye, dasselbe zu tun", verriet der Informant.

Xavier Collin/Image Press Agency/Splash News / SplashNews.com Kim Kardashian bei einer Veranstaltung in Los Angeles

Anzeige

Getty Images Kim Kardashian bei der Met Gala 2018 in New York

Anzeige

Getty Images Kanye West und Kim Kardashian bei der "The Cher Show"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de