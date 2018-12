Die Liste der Auszeichnungen von Nicole Kidman (51) ist lang. Neben einem Oscar finden sich hier gleich mehrere Golden Globes – und auch ihre Emmy-Sammlung konnte Nicole 2017 um zwei weitere Trophäen aufstocken. Beide Awards erhielt die Schauspielerin für die Serie "Big Little Lies", in der sie die Hauptrolle der Celeste Wright verkörpert und zugleich als Produzentin auftritt. Diese Emmys bot Nicole ihren Kindern als Geschenk an, doch ihre zehnjährige Tochter Sunday lehnte dankend ab.

Bei "Jimmy Kimmel Live!" erzählt Nicole, sie habe die Ehrungen für Produktion und Schauspiel ihren Kindern für deren Trophäen-Schränke angeboten. "Ich habe gesagt, okay, ich kann einen bei dir aufs Regal stellen, Sunday, und einen auf dein Regal, Faith. Sie gehören euch." Aber Sunday habe gleich dankend abgelehnt, erzählt Nicole lachend: "Sunday wollte ihn nicht. Sie sagte: 'Ich will meinen eigenen gewinnen.'" Das begeisterte die gebürtige Hawaiianerin so sehr, dass sie die Absage ohne weiteres akzeptierte.

Nächstes Jahr könnte Nicole ihre Award-Sammlung dann um noch eine Trophäe erweitern. Der Film "Der verlorene Sohn" gilt als Oscar-Favorit. Die Liebste von Keith Urban (51) spielt darin eine streng konservative Mutter, die der Homosexualität ihres Sohnes mit einer Therapie beizukommen versucht.

Getty Images Nicole Kidman bei der Premiere von "Destroyer" in London

ADAM NEMSER/ Startraks Photo Nicole Kidman mit ihrem Mann Keith Urban und ihren Kindern Sunday Rose und Faith Margaret

Getty Images Nicole Kidman und Keith Urban bei den Hollywood Film Awards 2018

