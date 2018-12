Neubesetzung bei Silly! Die Berliner Rockband war lange mit Schauspielerin und Sängerin Anna Loos (48) als Frontfrau erfolgreich. Die übernahm 2006, nachdem der ursprüngliche Leadsinger, Tamara Danz, 1996 an Brustkrebs gestorben war. Doch nun sieht es so aus, als wäre Anna Loos raus aus der Band. Denn eine neue Tour kündigten Silly mit zwei anderen Sängerinnen an: Julia Neigel und AnNa R. (48) von Rosenstolz.

"Bei allen zehn Konzerten werden wir gesanglich erstmals von Julia Neigel und AnNa R. (Gleis 8, Rosenstolz) komplettiert. Wir sind aufgeregt und gespannt und können es gar nicht abwarten, endlich für diese Konzerte zu proben", schreiben Silly auf ihrer Homepage. Von Anna Loos kein Wort und auch auf den Bandfotos taucht sie nicht mehr auf. Doch was steckt hinter dem Frontfrau-Wechsel? Laut Bild wird spekuliert, dass Anna Loos und der Rest der Band tief zerstritten seien. Fans wollen im Namen der Tour "Analog" sogar die Anschuldigung "Anna log" erkannt haben.

Band-Manager Ulf Wenderlich streitet das im Gespräch mit der Boulevardzeitung ab: "Zugegeben ist 'Analog' ein unglücklicher Name. Aber er bezieht sich ausschließlich auf die Umsetzung der Musik mit alten, analogen Synthesizern, die für die Konzerte reaktiviert werden." Auch für Anna ist es nicht das Ende, wie sie kürzlich noch erklärte: "Für uns vier zusammen ist momentan Pause, jeder macht mal Seins. Die Jungs planen auch eine tolle Sache, davon werdet Ihr sicher bald hören. Ich liebe Silly und für mich persönlich ist das nicht das Ende."

Ralf Succo/WENN.com Rüdiger Barton, Anna Loos, Hans-Jürgen Reznicek und Uwe Hassbecker von Silly

Getty Images Anna Loos in der NDR Talkshow

Patrick Hoffmann / WENN.com Peter Plate und AnNa R. von Rosenstolz

