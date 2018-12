Til Schweiger (55) steht zu seinen Gefühlen! Seit einigen Wochen ist bekannt, dass der Schauspieler frisch verliebt ist. Die Produzentin Francesca Dutton hat sein Herz erobert. Kurz darauf sorgten die beiden beim Audi Generation Award in München mit ihrem Red-Carpet-Kuss für ein waschechtes Blitzlichtgewitter. An seinem Geburtstag wurde sich der Filmstar seines Glücks nun offenbar so richtig bewusst – und machte seiner Partnerin öffentlich eine Liebeserklärung!

Bereits am Dienstag hat Til im Kreise seiner Liebsten in seinen 55. Geburtstag reingefeiert. Auf seinem Instagram-Kanal teilte er einen Schnappschuss der Sause, auf dem unter anderem seine Tochter Luna (21) zu sehen ist. Seine Freundin Francesca war aber offenbar nicht vor Ort – sie sendete dem Kinostar stattdessen virtuelle Glückwünsche. "Happy Birthday, Baby", kommentierte sie die Aufnahme. Diese B-Day-Grüße nahm der Regisseur zum Anlass, seiner Herzdame im Netz seine Gefühle zu offenbaren. "Ich liebe dich", fand er rührende Worte.

Til und Francesca kennen sich schon seit zwölf Jahren, doch gefunkt hat es erst vor einigen Wochen. Dafür aber umso heftiger – in Interviews kommt der Drehbuchautor aus dem Schwärmen jedenfalls gar nicht mehr heraus. "Ich fühle mich komplett mit ihr. Und ich kann mir gar nicht mehr vorstellen, ohne sie zu sein", erklärte er vor Kurzem im Gespräch mit RTL.

Instagram / tilschweiger Til Schweiger an seinem 55. Geburtstag

Anzeige

ActionPress / Gulotta, Francesco Til Schweiger und Francesca Dutton beim Audi Generation Award 2018

Anzeige

Instagram / tilschweiger Til Schweiger und Francesca Dutton in New York City

Anzeige

Was haltet ihr von der öffentlichen Liebeserklärung? Süß! Nicht gerade romantisch! Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de