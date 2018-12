Großer Schreck für Bauer Josef, seine Frau Narumol und Tochter Jorafina! Weihnachten steht vor der Tür und eigentlich war auch die beliebte Bauer sucht Frau-Familie schon ganz in Festtagsstimmung – die Geschenke sind verpackt und der Tannenbaum ist geschmückt! Doch kurz vor den Feiertagen erlitten die Kult-Bauern jetzt einen ziemlichen Schock: Auf Josefs und Narumols Bauernhof gab es eine Explosion!

Das berichteten der 58-Jährige und seine Partnerin nun gegenüber Das neue Blatt. Schuld sei der Zentralofen gewesen: "Unser kleines Kraftwerk im Keller, das Holzhaus und Bauernhof mit Heißwasser und Heizungswärme versorgt, ist explodiert", erklärte Narumol und schilderte weiter: "Es war grauenhaft. Es war, als ob eine Bombe hochgeht." Zum Glück sei niemand von ihnen in der Nähe gewesen. Trotzdem hätten sie alles gehört. "Wir hatten Todesangst", offenbarte die 53-Jährige. "Die Explosion war so stark, dass Ofenteile sich sogar tief in die Erde gegraben haben."

"Jetzt haben wir sechs Handwerker zu Hause", erzählte die Dirndl-Designerin. Doch ihre Familie hatte wirklich Glück im Unglück: "Die sagten, dass normalerweise bei so einem Drama von dem Haus eigentlich nichts mehr übrig bleibt." Nun müsse erst einmal alles repariert werden. Bis dahin müssen die drei allerdings noch ein wenig im Kalten ausharren. "Jetzt müssen wir halt frieren und haben kein warmes Wasser", meinte Narumol.

MG RTL D Narumol, Jorafina und Josef bei "Bauer sucht Frau"

Anzeige

MG RTL D Narumol, Jorafina und Josef bei "Bauer sucht Frau"

Anzeige

Instagram / Narumolofficial Narumol, "Bauer sucht Frau"-Star

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de