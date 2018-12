Sie ist und bleibt eine Ikone! Als millionenschwere Hotelerbin und It-Girl der ersten Stunde hat sich Paris Hilton (37) bereits in jungen Jahren einen Namen gemacht. Ihrem Ruf als wilde Party-Queen hat Paris mittlerweile zwar weitestgehend abgeschworen, modisch ist die Geschäftsfrau ihrem Image als Luxusblondine allerdings immer treu geblieben. Das zeigen auch zwei Throwback-Pics, die die Ex-BFF von Nicole Richie (37) nun mit ihren Fans teilte: Schon mit süßen 15 Jahren bewies Paris ein Händchen für Glanz und Glamour!

"Ich mit 15 Jahren, als ich Push-up-BHs und Lipliner für mich entdeckt habe", scherzte Paris vor wenigen Tagen auf ihrem Instagram-Account zu zwei alten Schnappschüssen, die sie in einem pinken Abendkleid mit tiefem Ausschnitt zeigen. Anlass für den schicken Aufzug des ehemaligen "Simple Life"-Stars war offenbar ein Familienfoto. Zumindest sieht man Paris auf einer der beiden Aufnahmen gemeinsam mit ihrer Schwester Nicki Hilton, ihren beiden Brüdern und ihren Eltern im edlen Zwirn vor einem dekorierten Flügel für die Kamera posieren.

Ob die Momentaufnahme vielleicht sogar an Weihnachten entstanden ist? Der Nussknacker auf dem Pullover ihres kleinen Bruders sieht zumindest ganz danach aus. Mit wem Paris die Feiertage in diesem Jahr verbringen wird, ist derweil nicht bekannt. Nach der geplatzten Verlobung mit ihrem Ex Chris Zylka (33) wird die Designerin das Fest der Liebe aber vermutlich ganz gemütlich im Kreise ihrer Familie begehen.

Instagram / parishilton Nicky, Conrad, Rick, Barron, Kathy und Paris Hilton auf einem Familienporträt

Anzeige

Getty Images Paris Hilton auf einer Party in West Hollywood im Jahr 2004

Anzeige

Getty Images Paris Hilton beim Launch ihres Parfüms Platinum Rush

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de