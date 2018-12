Sie haben es wirklich getan: Miley Cyrus (26) und Liam Hemsworth (28) feierten vergangene Woche heimlich, still und leise ihre Hochzeit! Völlig überraschend teilten die Sängerin und der Schauspieler Fotos ihres wohl schönsten Tag des Lebens und verkündeten damit die frohe Botschaft. Im Gegensatz zu ihren sonst recht schrillen Outfits entschied sich Miley beim Jawort für ein eher schlichtes Hochzeitskleid – und das kam bei den Fans so richtig gut an!

Wider Erwarten hielt sich der Preis im Gegensatz zu so manch anderem prominenten Wedding-Dress wirklich in Grenzen: Gut 7.500 Euro hat Miley für ihren Traum aus Seide und Satin ausgegeben. Auf Blumenornamente oder Rüschen verzichtete sie komplett und auch der elfenbeinfarbene Stoff war eher klassisch-schick. Die Promiflash-Leser konnte die 26-Jährige mit ihrer Robe überzeugen: Ganze 92 Prozent der über 4.000 Teilnehmer bejubelten Miley für ihre Auswahl. Die übrigen acht Prozent hätten sich eine pompösere Klamotte gewünscht.

Kritik an ihrem Brautkleid wird Miley aber ganz sicher locker wegstecken: Auf Schnappschüssen und Clips ihrer Heirat strahlt der einstige Disney-Star bis über beide Ohren – und letztlich kam es ihr mit Sicherheit eh nur auf die Meinung des ebenso sichtlich glücklichen Bräutigams an.

Instagram / mileycyrus Screenshot von Miley Cyrus' Instagram-Story bei ihrer Hochzeitsfeier

Instagram / mileycyrus Miley Cyrus und Liam Hemsworth

Getty Images Miley Cyrus und Liam Hemsworth

