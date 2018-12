Jessica Simpson (38) ist total aufgelöst: Ihr Sohn Ace Knute Johnson (5) war beim Friseur! Bisher trug ihr Jüngster eine blond gelockte Surfer-Mähne – die seine berühmte Mama offenbar unendlich gemocht hat. Doch ihr Sohnemann wird flügge und das ist vermutlich für jede Mutter zunächst nur schwer zu verkraften. Doch die Sängerin wollte dem Fünfjährigen seinen Wunsch nicht verwehen und so strahlt Ace jetzt mit einem coolen Kurzhaarschnitt.

Via Instagram teilte Jessica ihren Fans mit: "Er wollte kurze Haare. Es hat mir ein bisschen das Herz gebrochen, aber wir haben es gemacht. Mein kleiner Mann." Dazu postete die werdende Dreifach-Mom einen Schnappschuss, auf dem ihr "kleiner Mann" überglücklich in die Kamera lächelt. Und eines fällt beim Betrachten des Fotos auf: Der Wuschel-Cut ist ganz der Daddy! Denn auch Papa Eric Johnson (39) hat ungefähr die gleiche Haarlänge, wie auf süßen Familien-Pics an Weihnachten zeigen.

Wilde Wuschelmähnen bleiben Jessica bei ihren Kids trotzdem erhalten – immerhin trägt auch Tochter Maxwell (6) ihre Haare bis über die Schultern. Und schon bald gibt es sogar noch Langhaar-Unterstützung im Hause Simpson-Johnson: Jessica erwartet nämlich ein weiteres Mädchen.

Instagram / jessicasimpson Ace Johnson, Sohn von Jessica Simpson im Dezember 2018

jessicasimpson / Instagram Jessica Simpson, Eric Johnson, Maxwell Drew Johnson und Ace Knute Johnson, 2018

Instagram / jessicasimpson Jessica Simpsons Kinder Maxwell und Ace

