Im Juni wurde Eva Longoria (43) zum ersten Mal Mutter, der Vater ist der mexikanische TV-Unternehmer Jose Bastón. Seit der Geburt des kleinen Santiago Enrique Bastón lässt die Schauspielerin ihre Fans via Social Media an ihrer neuen Rolle als Mama teilhaben. Nun demonstriert die 43-Jährige, dass die Babypfunde seit Sommer ordentlich bei ihr gepurzelt sind. Auf seinem neuesten Pic zeigt sich der Serienstar schlank und durchtrainiert im Badeanzug!

Eva strahlt auf ihrem Bild auf Instagram am Pool und schreibt dazu: "Die Sonne scheint." Dass ihr eine Rückkehr zur alten Körperform wichtig ist, betonte sie bereits in einem Interview mit Us Weekly: "Ich liebe noch immer Yoga, aber meine Workouts gehen jetzt eher in Richtung Krafttraining – sehr ernsthaftes Krafttraining." Der Sport scheint sich also bei ihr ausgezahlt zu haben.

Offenbar weiß die Darstellerin auch, wie man Fitness, Karriere und Familie unter einen Hut bekommt! Nach der Schwangerschaft startete sie relativ schnell wieder beruflich durch und kam nur wenige Wochen nach der Geburt ihres Sohnes zurück ans Set der US-Sitcom "Black-ish".

Instagram / evalongoria Eva Longoria mit ihrem Sohn Santi

Instagram / evalongoria US-Star Eva Longoria mit ihrem Sohn

Instagram / evalongoria Eva Longoria lacht mit ihrem Sohn Santi im Bett

