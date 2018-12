Wie starten die Royals ins neue Jahr? Weihnachten verbrachte die britische Königsfamilie gemeinsam. Prinz William (36) und seine Frau Herzogin Kate (36), sein Bruder Prinz Harry (34) und dessen schwangere Gattin Herzogin Meghan (37) – sie alle verbrachten das Fest der Liebe in Sandringham House, einem Landsitz der Familie in Norfolk. Aber an Silvester scheinen die Paare nun ganz unterschiedliche Pläne zu haben. Angeblich sollen sie getrennt voneinander feiern.

Wie Mirror berichtet, sollen Harry und Meghan bereits in einen gemeinsamen Urlaub aufgebrochen sein – und zwar allein. Wohin die Reise der werdenden Eltern geht, ist nicht bekannt. Im vergangenen Jahr verbrachten sie den Neujahrsabend in Frankreich. Bei William und Kate ist es seit Jahren Tradition, dass sie Silvester mit den Eltern der Dreifach-Mama in deren Heimat Berkshire verbringen. Es sei also sehr wahrscheinlich, dass sie auch in diesem Jahr ohne die Royals feiern.

William und Harry werden also nicht gemeinsam ins neue Jahr starten. Für viele dürfte das aber keine allzu große Überraschung sein. Schließlich kursieren seit Monaten hartnäckige Gerüchte, dass zwischen ihren beiden Frauen schlechte Stimmung herrscht. Zwar wirken Kate und Meghan bei offiziellen Auftritten meist wie gute Freundinnen, doch das sei alles nur Schein.

Getty Images Meghan und Harry am ersten Weihnachtsfeiertag 2018

Getty Images Prinz William und Herzogin Kate

Getty Images Herzogin Kate und Herzogin Meghan, Juli 2018

