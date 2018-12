Heute heißt: Ciao 2018 und hallo 2019! Silvester steht vor der Tür und das muss natürlich gefeiert werden, auch bei den deutschen Promis. Ob ein gemütlicher Abend unter Freunden, ein romantisches Dinner oder ein sonniger Strand-Urlaub: Jeder Promi hat seine ganz eigene Tradition, wenn es um den Rutsch ins neue Jahr geht. Nun verrieten Vanessa Mai (26) und Co., wie sie die Silvesternacht verbringen.

Die Schlagersängerin lässt es ganz ruhig angehen. "Wir feiern heute mit Freunden und Familie: Erst gehen wir gemeinsam deftig schwäbisch essen und begrüßen das neue Jahr dann daheim traditionell mit Neujahrsbrezeln", erzählte sie im Bild-Interview. Moderatorin Verena Kerth (37) lässt das Jahr ebenfalls ganz entspannt ausklingen. Sie feiert mit ihren Liebsten in ihrer Heimat in München. Am 1. Januar gibt es dann ein traditionelles Weißwurst-Frühstück.

TV-Journalistin Verena Wriedt (43) will es im Gegensatz zu ihren Kolleginnen richtig krachen lassen. Sie rutscht zusammen mit ihrem Mann Thomas auf der Party-Insel Ibiza ins neue Jahr. In einem Club will das Paar zusammen mit zehn Freunden anstoßen. Für Heiner Lauterbach (65) fällt die große Sause aus, denn der Schauspieler muss an Silvester arbeiten. Er wird auf der Bühne der Komödie im Bayrischen Hof in München stehen. Dort spielt er an der Seite von Dominique Lorenz in dem Theaterstück "Jahre später, gleiche Zeit" mit.

Getty Images Verena Kerth, Moderatorin

Matthias Nareyek/Getty Images Thomas Schubert und Verena Wriedt bei den New Faces Awards 2017

WENN.com Heiner Lauterbauch bei einem ARD Themenabend 2017

