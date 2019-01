Das Dschungelcamp verspricht richtig hitzig zu werden – denn in der kommenden Staffel treffen doch tatsächlich die Ex-Liebhaber Domenico De Cicco und Evelyn Burdecki (30) aufeinander. Bei Bachelor in Paradise hatte sich das Rosen-Paar Hals über Kopf kennen und lieben gelernt. Doch genauso schnell war die Beziehung später wieder vorbei, als herauskam, dass Domenico ein Kind mit einer anderen erwartete. Doch wie wird Evelyn reagieren, wenn sie im Busch auf ihren Herzensbrecher trifft?

Gerade erst macht es RTL so richtig offiziell, dass das Ex-Duo Down Under wirklich wieder vereint sein wird. Natürlich wurde die Blondine vom Sender im gleichen Zuge darauf angesprochen, wie sie mit dieser schwierigen Situation umgehen wird. "Man sieht sich ja immer zweimal im Leben. Dann treffe ich Domenico halt im Dschungel. Ich werde damit umgehen, wie mit allen anderen Ex-Freunden – ganz normal. Ich akzeptiere und respektiere ihn und mal schauen, wie das wird", erklärte die 30-Jährige entspannt im Interview.

Doch wie sieht es mit einem Liebes-Comeback aus? Viele Fans hatte das plötzliche Aus vor wenigen Monaten nämlich ziemlich traurig gemacht. Auch dafür hat Evelyn schon jetzt eine klare Prognose: "Ich bin drüber hinweg. Also ich denke, ein Liebes-Comeback wird es nicht geben. Mir wurde zu viel weh getan, als dass es eins geben kann", stellte sie fest. Was glaubt ihr: Werden Evelynico wirklich die Finger voneinander lassen können? Stimmt ab.

Instagram / domenico_decicco_official Evelyn Burdecki und Domenico De Cicco im "Bachelor in Paradise"-Finale

Instagram / evelyn_burdecki Evelyn Burdecki vor dem Beverly Hills Hotel

Thomas Lohnes / Getty Images Domenico De Cicco und Evelyn Burdecki bei der Unique Show in Düsseldorf

