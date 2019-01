Ärger im Hause Kardashian! Kim Kardashian (38) inszeniert sich ja bekanntlich gern im Netz und zieht damit regelmäßig mehr als 124 Millionen Abonnenten allein auf Instagram in ihren Bann. Doch immer wieder hagelt es auch Kritik für die Reality-Ikone – so wie jetzt. Nur wenige Tage nach Silvester postete die TV-Beauty ein Foto von sich im Sportoutfit mit einem Diät-Shake in der Hand. Der kam bei den Fans gar nicht gut an: Kim kassierte für ihre Werbung prompt einen Shitstorm!

Mit den Worten "Das ist widerlich" oder "Du bist kein Vorbild, sondern ein Check-Cacher", kommentierten ihre Fans einen Instagram-Post. Den Werbe-Schnappschuss versah Kim mit dem Hinweis, dass ihre Community wisse, dass sie diese Shake-Sorte lieben würde: "Ich habe gerade neu angefangen (heute ist Tag zwei) und ich fühle mich schon so gut." Das Programm der Diät-Shake-Marke helfe ihr, ihren Bauch wieder flach zu bekommen – ihren Followern wurde bei so viel Inszenierung aber eher übel.

Bei ihren Abonnenten traf Kim damit einen empfindlichen Nerv. Die einen attackieren sie, dass sie mit solchen Mahlzeitenersatz-Shakes ein schlechtes Vorbild für ihre jungen Fans und ihre eigenen Töchter sei. Andere wiederum glaubten, dass sie die Shakes gar nicht selbst trinke, sondern ihre Topfigur allein Operationen zu verdanken hätte.

Roy Rochlin/Getty Images Kim Kardashian, Reality-Star

Anzeige

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian, Reality-TV-Darstellerin und Unternehmerin

Anzeige

Instagram/kimkardashian Kim Kardashian, Social-Media-Star

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de