Die The Voice Senior-Jurorin Yvonne Catterfeld (39) gratulierte ihrem Oldie-Gesangstalent einen Tag nach dem Finale! Den 80-jährigen Fritz Bliesener schickte die "Guten Morgen Freiheit"-Interpretin am vergangenen Freitag ins letzte Battle, bei dem er mit dem Song "Caruso" von Andrea Bocelli (60) noch einmal sein Bestes gab. Für den Format-Ältesten reichte es schließlich nicht für den Sieg – sein Coach ließ es sich aber trotzdem nicht nehmen, ihm im Netz Tribut für seine Leistung zu zollen.

"Lieber Fritz, du hast viele Bewunderer gewonnen und Menschen, denen du ein Lächeln oder Tränen in die Augen gezaubert hast!, kommentierte Yvonne ein Foto von sich und dem Finalisten auf Instagram. Doch auch seine Art sei inspirierend gewesen – der Schleswig-Holsteiner habe der Show neben seinem Talent vor allem durch Bescheidenheit, Freundlichkeit und Herzlichkeit Glanz verliehen. Dass Fritz die Sendung nicht für sich entschied, sei für ihn keine Niederlage gewesen, wie sie weiter schrieb: "Ich weiß, dass es dir nicht ums Gewinnen ging, aber das hast du ja so oder so in vielen ganz anderen Dingen und ich weiß, dass dir diese wichtiger sind."

Ob der Post die teilweise aufgebrachten Zuschauer etwas besänftigen kann? Beim Telefon-Voting, das live auf Sat.1 zu sehen war, erschienen die Promi-Juroren nicht mehr. Auch das Studio-Publikum und Co-Moderatorin Lena Gercke (30) fehlten. Eine Respektlosigkeit den Sängern gegenüber, wie viele Twitter-User hinterher urteilten.

SAT.1/ProSieben/André Kowalski Fritz, "The Voice Senior"-Kandidat 2018

Georg Wenzel/ActionPress Yvonne Catterfeld, Coach bei "The Voice of Germany"

© SAT.1/André Kowalski Die "The Voice Senior"-Coaches Alec Völkel, Sasha, Mark Forster, Yvonne Catterfeld, Sascha Vollmer

