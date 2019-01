Der Countdown läuft! Am 11. Januar startet die neue Staffel von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus" und die zwölf Promis treten schon jetzt nach und nach die Reise ins Dschungelcamp an – so auch Doreen Dietel (44): Sie freut sich schon riesig auf das TV-Abenteuer. Aber eine Sache scheint der toughen Schauspielerin nun doch Kopfzerbrechen zu bereiten: Wie soll sie die zwei Wochen ohne Kaugummis aushalten?

Promiflash war live vor Ort, als die Cafébesitzerin am Frankfurter Flughafen ankam – und zwar mit einem Arm voller Kaugummis. Im Interview erklärte sie dann, was es damit auf sich hat: "Ja, ich habe eine Kaugummi-Sucht. Ich weiß nicht, wie ich das dort machen soll." Ob sie ihren speziellen Proviant mit in den australischen Busch schmuggeln kann? Leider nicht! Wenig später meldete sich in via Instagram zu Wort. "Verdammt!!! Ich darf meine heiß geliebten Kaugummis nicht mitnehmen ", teilte sie ihren Followern mit.

Ja, für die Kandidaten wird der Ausflug in die Natur bestimmt kein Zuckerschlecken: Auch Gisele Oppermann schwant schon jetzt Böses. Die Germany's next Topmodel-Heulsuse ist passionierte Raucherin und möchte im Camp nur ungern auf ihre Kippen verzichten. "Drei Tage ohne Zigaretten und dann reicht schon ein falscher Blick, um aus der Haut zu fahren", gab die 31-Jährige zu.

Alle Infos zu 'Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!' im Special bei RTL.de

Promiflash Doreen Dietel am Frankfurter Flughafen

Instagram / doreen_dietel Doreen Dietel, Dschungelcamp-Kandidatin 2019

MG RTL D / Arya Shirazi Gisele Oppermann, Ex-"Germany's next Topmodel"-Kandidatin

