Er stellt sich gegen seinen Kollegen! John Legend (40) ist einer der Celebritys, die in der aktuellen Doku-Serie über R. Kelly (51) zu Wort kommt. Unter anderem sollen sich Lady Gaga, Jay-Z (49) und Celine Dion (50) laut Produzentin Dream Hampton geweigert haben, in Surviving R. Kelly auszusagen. Doch John traute sich und nimmt in der sechsteiligen Serie kein Blatt vor den Mund. Er greift darin R. Kelly an – den Mann, dem sexueller Missbrauch in mehreren Fällen vorgeworfen wird!

"R. Kelly hat so vielen Menschen so wehgetan", sagt er in einem Interview im letzten Teil der Dokuserie. "Die Zeit von R. Kelly ist vorbei", prophezeit der Sänger außerdem. Für seinen Auftritt wurde er bereits vor der Ausstrahlung als Held gefeiert. Doch John sieht das anders. "An alle, die sagen, wie mutig ich bin, in der Doku aufzutreten. Es fühlte sich überhaupt nicht riskant an", twitterte er kurz nach Sendestart Anfang des Jahres. "Ich glaube diesen Frauen und auch [ich] geben einen Scheiß drauf, einen Serien-Kindervergewaltiger zu schützen. Einfache Entscheidung", erklärte der 40-Jährige weiter auf Twitter.

Die Dokureihe läuft noch bis Samstag beim US-Kabelsender Lifetime. In den sechs Teilen kommen Familienmitglieder, aber auch Kollegen und vor allem Frauen zu Wort, die R. Kelly sexuell belästigt, genötigt und sogar gegen deren Willen festgehalten haben soll.

Scott Olson / Getty Images R. Kelly, Sänger

Jackie Brown / Splash News John Legend bei den Grammy Awards 2018

Mike Pont / Getty R. Kelly im Barclays Center in New York

