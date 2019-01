Hat sie nun endlich ihr Liebesglück gefunden? Erst im Oktober gab Sängerin Michelle (46) bekannt: Sie und ihr Freund – das Feuerherz-Mitglied Karsten Walter (25) – gehen nach nur wenigen Monaten Beziehung wieder getrennte Wege. Kurz nach der Trennung tauchten jetzt jedoch Bilder auf, die die ehemalige DSDS-Jurorin immer wieder mit demselben Mann an ihrer Seite zeigen. Hat Michelle etwa einen neuen Freund?

Egal, ob an Weihnachten vor dem Christbaum, beim Schwimmen mit Delfinen oder im Urlaub am Strand: Auf ihrem Instagram-Account postete Michelle aktuell gleich drei Bilder, die sie mit einem unbekannten Mann zeigen. Die Schnappschüsse lassen vermuten, dass es sich dabei um die neue Liebe der 46-Jährige handeln könnte. Ein Indiz für die mögliche neue Beziehung der "Nicht verdient"-Interpretin könnte ein Kommentar des Mannes unter ihrer letzten Aufnahme sein. "Mein Schatz", fand er verdächtige Worte unter einem Foto, das die beiden Arm in Arm am Strand zeigt.

Wie das Online-Magazin Schlager.de berichtet, soll es sich bei dem möglichen neuen Mann an Michelles Seite um den Filmregisseur Daniel Zlotin handeln. Der Kölner führte bei ihrem aktuellen Hit "Nicht verdient", den sie mit ihrem Ex-Partner Matthias Reim (61) aufgenommen hat, Regie.

Instagram / michelle_aktuell Sängerin Michelle mit Daniel Zlotin im Januar 2019

Anzeige

Instagram / michelle_aktuell Michelle (m.) und ihre Familie, Weihnachten 2018

Anzeige

Instagram / michelle_aktuell Michelle und Karsten Walter, Schlagerstars

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de